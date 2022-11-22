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AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF 20223 vize sonuç tarihi

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 - 2023 vize sonuçları açıklanıyor!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2022 - 2023 vize sonuçları açıklanıyor. Hafta sonu vize sınavına giren İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim öğrencilerinin beklediği sınav sonuç tarihi belli oldu. İşte İÜ AUZEF sonuç açıklanma tarihi...

Giriş: 22.11.2022 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2022 - 2023 vize sonuçları için geri sayım başladı. Peki, İÜ AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen tarih belli oldu. İşte İÜ AUZEF sonuç tarihi...

  • AUZEF SONUÇ TARİHİ?

    AUZEF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmedi tahminlere göre sonuçlar sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanacak.

    AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona erecektir.

    Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.

  • SINAV İTİRAZI HAKKINDA

    "Sınav Soru Kitapçıklarının Yayımlanması ve Soru İtiraz Süreci Hakkında Duyuru" başlıklı duyuruda "Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

    Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.​

    Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

    2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

     

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