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        Haberler Yaşam AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF sınav sonuçları gündemde yer alıyor. 4-5 Mayıs tarihlerinde uygulanan AUZEF bahar dönemi vize sınav sonucu AKSİS üzerinden duyurulacak. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:31
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          AUZEF sonuçları sorgulaması sürüyor. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. İşte AUZEF sınav sonuçları hakkında bilgi

        • 2

          AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Öte yandan henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

          Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

          AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

          Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

          Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

        • 3
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