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        Haberler Gündem AUZEF SONUÇLARI HIZLI SORGULAMA SAYFASI: 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        Gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 11-12 Kasım günlerinde AUZEF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 yeni sınav takvimi ile

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:24
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        • 1

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi ile 2023-2024 eğitim öğretim dönemi final ve bütünleme sınav tarihleri güncellendi. Güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. İşte 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri takvimi ile sonuç sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...

        • 2

          AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Fakat geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

          AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        • 4

          AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 3-4 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

        • 5

          AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

          Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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