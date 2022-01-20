AUZEF final sınavları 2021 Aralık ayında 4 oturumda yüz yüze olarak gerçekleşmişti. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bütünleme sınavları için geri sayım başlamıştı. AUZEF bütünleme sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, AUZEF sınavları ertelendi mi? İşte detaylar...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI ERTELENDİ Mİ?

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“Mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktır.”

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AUZEF geçtiğimiz günlerde sınavı online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı hakkında şu şekilde bir açıklamada bulundu.

“Değerli Öğrencilerimiz,

Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 – 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz.”

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

AUZEF telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.