AUZEF Sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri sınav yerleri belli oldu mu ve giriş belgesi yayınlandı mı?

AUZEF Sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. AUZEF tarafından 2022 – 2023 sınav takvimi açıklandı. İşte AUZEF Güz Dönemi sınava giriş yerleri ve tarihleri hakkında detaylar…

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