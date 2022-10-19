AUZEF sınav tarihleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği takdirde, 20 soru sorulmaktadır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken, AUZEF sınav takvimi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki AUZEF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...