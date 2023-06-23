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AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı!

AUZEF sınav sonuçları sorgulama: 2023 AUZEF final sonuçları açıklandı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde iki oturumda gerçekleştirilen AUZEF final sınavları geride kaldı. Sınavların tamamlanmasıyla öğrenciler 'AUZEF sınav sonuçları açıklandı' duyurusunu beklemeye başladı. İşte, "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili son bilgiler...

Giriş: 23.06.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AUZEF bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları geçtiğimiz günlerde online (çevrimi içi) olarak gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesiyle AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Öğrenciler "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair güncel bilgiler...

  • AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 

    AUZEF final sınav sonuçları açıkladı. AUZEF konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz,

    2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

    Sınav sonuçlarına itirazınızı aos.istanbul.edu.tr adresinden 24 Haziran 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazı yapılabilecek.

  • AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.

    Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ

    AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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