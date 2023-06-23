AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AUZEF final sınav sonuçları açıkladı. AUZEF konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz,
2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı aos.istanbul.edu.tr adresinden 24 Haziran 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazı yapılabilecek.