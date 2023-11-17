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        Haberler Gündem AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULA | 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AUZEF vize sınavı sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adayların AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte 2023-2024 AUZEF güz dönemi ara sınavları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:07
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        • 1

          AUZEF vize sınavı sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesinden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 11-12 Kasım günlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavlarının ardından öğrencilerin gözü AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Vize sınavlarında geçer not alamayanlar bütünleme sınavına katılacak. İşte 2023 AUZEF vize sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Fakat geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

          AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        • 4

          AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 10-11 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

        • 5

          AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

          Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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