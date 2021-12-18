AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu üniversiteli öğrenciler tarafından merak konusu oldu. AUZEF bitirme sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarıyla ilgili henüz İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

Adaylar sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınabiliyor.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.