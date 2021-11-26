İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihinde tamamlandı. Sınavlara katılan adaylar sınav giriş belgelerini 12 Kasım'a kadar http://auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden indirebildi.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih verilmedi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konuya ilişkin gelişme paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AUZEF SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine göre sınav ve sınav sonuçlarına itiraz süreci şöyle işliyor;
"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."
AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
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