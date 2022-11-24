AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

SINAV İTİRAZI HAKKINDA
"Sınav Soru Kitapçıklarının Yayımlanması ve Soru İtiraz Süreci Hakkında Duyuru" başlıklı duyuruda "Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.
Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.
Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.
2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023