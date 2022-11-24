Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olur?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen vize ara sınav sonuçları bekleniyor. Öğrenciler AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorguluyor. İşte 2022 AUZEF sınav sonuçları tarihi ile ilgili detaylar...

Giriş: 24.11.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF ara sınavları 2022-2023 yılı takviminde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesinin ardından AUZEF sınav sonuçları sorgusu arttı. İşte AUZEF ara sınav sonuçları tarihi hakkında detaylar...

  • AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmedi tahminlere göre sonuçlar sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanacak.

    AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona erecektir.

    Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.

  • SINAV İTİRAZI HAKKINDA

    "Sınav Soru Kitapçıklarının Yayımlanması ve Soru İtiraz Süreci Hakkında Duyuru" başlıklı duyuruda "Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

    Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.​

    Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

    2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.