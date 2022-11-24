AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona erecektir.

Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.