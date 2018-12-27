AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler şimdi AUZEF final sınavı için tarihleri araştırıyor. Böylece öğrenciler final sınavları için hazırlıklarını yapacak. AUZEF sınav takvimi ve AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı. AUZEF'ten şu açıklama yapıldı:

"2018-2019 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları İlan edilmiştir. Öğrencilerimiz ilgili öğrenme yönetim sayfalarına giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilirler."

AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2018 – 2019 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME (FİNAL) SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

2018-2019 Güz dönemi sınavları Türkiye genelinde fakültemizce belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav yeri tercih işlemleri 11.12 2018 saat 17.00’de başlayıp 14.12. 2018 saat 09.00’a kadar devam edecektir.

Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

Sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Güz dönemi BİTİRME sınavlarında geçerli olacaktır. (Telafi sınavları için tekrar sınav tercihi alınacaktır.)

Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin sınav merkezi ARASINAV (VİZE) sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.

İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakültemiz sorumlu değildir.

Ankara Sınav Merkezi Bilgileri

1. BÖLGE (ETLİK MERKEZLİ)

Etlik, Keçiören, Ulus, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Yenimahalle Etlik Yakınları.

2. BÖLGE (BİLKENT MERKEZLİ)

Bilkent, Çankaya, Çayyolu, Ümitköy, Batıkent-Yenimahalle Bilkent Yakınları, Sincan, Etimesgut, Eryaman, AŞTİ’den ulaşımlı.

İzmir Sınav Merkezi Bilgileri

1. BÖLGE (GÜNEY MERKEZLİ)

Konak, Karabağlar, Balçova, Buca, Gaziemir

2. BÖLGE (KUZEY MERKEZLİ)

Bornova, Karşıyaka, Çiğli

AUZEF SINAV TAKVİMİ VE AKADEMİK TAKVİM - AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

DÖNEM BAŞLANGIÇLARI Yarıyıl Başlangıç ve Sonları Güz Dönemi Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı 15 EKİM 2018 18 MART 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu 18 OCAK 2019 21 HAZİRAN 2019