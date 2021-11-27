2021-2022 Akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihinde tamamlanmıştı. AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği sınav sonuçları sistemine tanımlandı. İşte dün gece yayınlanan duyuruya göre 2021 AUZEF ara sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler ve AKSİS giriş ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden 26 Kasım Cuma gecesi 23.05'te yayınlanan duyuruda

"Değerli Öğrencilerimiz,

13 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." denildi.

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AUZEF SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine göre sınav ve sınav sonuçlarına itiraz süreci şöyle işliyor;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.