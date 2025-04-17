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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Ara sınavlara katılımı gösteren öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi, sınavın sona ermesinin ardından mercek altına aldı. AUZEF ara sınav sonuçları Online Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte 2025 AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 21:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:17
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          12 Nisan tarihinde başlayan AUZEF ara sınavları 13 Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, "2025 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AUZEF sınav sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İstanbul Üniveritesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. AUZEF vize sonuçlarının 18 Nisan Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor.

          Sonuçlar AKSİS üzerinden kullnıcı adı ve şifre girişi ile erişim sağlanabilecek.

          AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 3

          AUZEF SINAV TAKVİMİ

          Bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde,

          Bütünleme sınavları 12 - 13 Temmuz tarihlerinde,

          Üç ders sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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