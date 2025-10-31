Habertürk
        AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama 2025-2026: AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılacak?

        AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı! AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları için geri sayım başladı. Vizelere sayılı günler kala çalışmalara hız veren öğrenciler, AUZEF ara sınav tarihlerini gündemine aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sınav giriş belgelerinin erişime sunulduğunu duyurdu. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 23:23 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:23
        • 1

          AUZEF vizeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilir. AUZEF sınavları, cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılacak?" İşte detaylar...

        • 2

          AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

          08-09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

        • 3

          AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 8 - 9 Kasım tarihinde uygulanacak.

          Sınavlar hafta sonu ve 4 oturum şeklinde yapılıyor. Sınavların 1 ve 3. oturumu 09.30’da, 2 ve 4. oturumu da 14.00’te düzenleniyor.

        • 4

          AUZEF SINAV TARİHLERİ

          Güz dönemi

          Vize: 8 - 9 Kasım 2025

          Final: 27-28 Aralık 2025

          Bütünleme: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

          Bahar dönemi

          Vize: 25-26 Nisan 2026

          Final: 6-7 Haziran 2026

          Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026

          Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2026

        • 5

          AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

