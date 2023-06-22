AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı, konuya dair resmi açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir. Ancak sınav sonuçlarının 22 Haziran 2023 Perşembe günü çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazı yapılabilecek.