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AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2023 bahar dönemi AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı ve finaller ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları bekleniyor! AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları ikinci oturumu da gerçekleştirildi. Bahar dönemi AUZEF bitirme sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasıyla öğrenciler AUZEF final sonuçları açıklanma tarihine kilitlendi. İşte, "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarına dair güncel bilgiler...

Giriş: 22.06.2023 - 09:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Final sınavlarının geride kalmasıyla öğrenciler resmi kaynaklardan yapılacak 'AUZEF final sonuçları son dakika açıklandı!' duyurusuna odaklandı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

  • AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı, konuya dair resmi açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir. Ancak sınav sonuçlarının 22 Haziran 2023 Perşembe günü çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

    Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazı yapılabilecek.

  • AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.

    Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ

    AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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