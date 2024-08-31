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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2024-2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025: İÜ AUZEF kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?

        AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 güz dönemi için araştırılıyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece ''İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. Kayıt yenileme işlemi, Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:34
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        • 1

          AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi kayıt yeniletecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri Eylül ayında başlayacak. Ardından ders ekle-sil işlemleri yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt yenileme kılavuzu, ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.

        • 2

          2024-2025 AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYINLANDI!

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

          Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 29 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

          2-29 Eylül 2024 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

        • 3

          KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

          Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024

          Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024

          Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024

        • 4

          ADIM ADIM KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

          1.ADIM

          Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

          Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

          2. ADIM

          AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası' na ulaşabilirsiniz.

          Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

          3. ADIM

          Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.

        • 5

          NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.

          Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 139,5 TL yansıtılır.

          AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

          AUZEF MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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