Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemine hazırlanıyor. 18 Mart 2024 günü kampüs kapıları üniversiteli öğrenciler için açılacak. Ancak söz konusu tarihe kadar öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme gibi işlemler yapması gerekiyor. İşte, 2024 AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme tarihleri...