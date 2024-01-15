2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 6-7 Ocak tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulandı. Yüz yüze olarak uygulanan AUZEF sınavlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AUZEF güz dönemi final sınavlarının açıklanacağı tarih...
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AUZEF final sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturum şeklinde yüz yüze uygulanan sınavlar 6-7 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.
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AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.
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AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
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Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
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