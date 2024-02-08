AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak telafi sınavları öncesinde, "AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" Soruları öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 AUZEF bütünleme sınavının gerçekleşeceği tarih...
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AUZEF bütünleme sınavına (telafi) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF bütünleme sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.
Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.
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AUZEF bahar dönemi sınavları:
Vize sınavı: 4 - 5 Mayıs
Final sınavı: 29-30 Haziran
Bütünleme sınavı: 3-4 Ağustos
Üç ders sınavı: 14 Eylül