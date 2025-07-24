AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları nasıl öğrenilir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencileri bütünleme sınavlarına katılım gösterdi. 19-20 Temmuz'da gerçekleşen sınavların ardından gözler ilgili kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Peki AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2024-2025 Eğitim yılının AUZEF güz ve bahar dönemi sınavları tamamlandı. Bütünlemeye kalan adaylar 19-20 Temmuz’da sınava katılım gösterdi. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltiyor. Bütünleme sınav sonuçları aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF Bütünleme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bütünleme sınavı (telafi) sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
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SINAV DEĞERLENDIRME
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.
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