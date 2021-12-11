İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF'te bitirme sınavları için geri sayım başlamış durumda...

AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz yarıyılı bitirme sınav tarihi 18-19 Aralık 2021 olarak güncellendi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.