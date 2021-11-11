İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde 2021 AUZEF ara sınavları var. Güz dönemi ara sınavlarına sayılı günler kala sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. İşte AUZEF sınav yerleri hakkında merak edilenler...

AUZEF SINAV YERLERİ ÖĞRENME

Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterli.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihler arasında http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak alabilirler.

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AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.