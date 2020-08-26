Austrian Post, Aras Kargo’da artık yüzde 80 hisseye sahip

Austrian Post’tan yapılan açıklamaya göre; son üç yılda ortalama yüzde 15’lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo’nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor. Austrian Post, Aras Kargo’nun bugüne kadar izlediği yolu devam ettirerek; bugünden sonra da markanın pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve şirketin sunduğu müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.
"HİSSE ARTIŞI İLE SONUÇLANMASINDAN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUM"
Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl, “Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo’da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur” dedi.
Yıllık yatırım hedeflerini milyon TL bazında üç hane üzerinde planladıklarını vurgulayan Austrian Post’un Parsel ve Lojistik Bölümünden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, “Aras Kargo’nun bugün Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri konumuna gelmesindeki katkılarından dolayı Aras yönetim ekibine, tüm çalışanlarına ve tabii ki Aras ailesine teşekkürlerimizi sunarız. Öte yandan, taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesine aracılık eden ve Aras Kargo’nun bu dönemde kendisini daha da geliştirmesini mümkün kılan, başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olmak üzere ilgili tüm Türk kurumlarına da teşekkür ediyoruz” dedi.
Baran Aras da, “Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık. Yeni oluşumumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras’ın 41 yıl önce sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo’yu bayrağı teslim alan tüm çalışanlar olarak adım adım hep daha ileriye taşıdık. Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip şirketlerinden biri haline getirdik. Bugün 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni yapılanmamızdan aldığımız güçle yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.
Aras Kargo Hakkında:
Kuruluş 1979
Pazardaki konumu 2. sırada
2019 geliri 1.370 milyon TL (yaklaşık 215 milyon Euro)
Gönderi hacmi 127 milyon kargo ve 29 milyon evrak
Çalışan sayısı 14.000
Transfer Merkezi 28
Şube sayısı 1000
Araç sayısı 4.500
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