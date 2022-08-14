UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki Siebert yönetecek.

Mücadelede, Siebert'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.