Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyip play-off turuna yükselerek Austria Wien ile eşleşti. Karşılaşma için geri sayım başlarken, taraftarlar zorlu maç öncesi müsabakanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilenler...