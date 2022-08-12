Austria Wien Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, sarı lacivertli futbolseverlerin merakla beklediği Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?