AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD ve Avustralya ile imzalanan ve AUKUS Paktı olarak adlandırılan güvenlik anlaşmasının yüzlerce yeni iş imkanı yaratabileceğini söyledi. ABD'deki büyükelçisini tarihte ilk defa geri çağıran Fransa ise Avustralya ve ABD'yi yalancılıkla suçladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD ve Avustralya ile imzalanan ve AUKUS Paktı olarak adlandırılan güvenlik anlaşmasının yüzlerce yeni iş imkanı yaratabileceğini söyledi.
Güvenlik anlaşması ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer enerji ile çalışan denizaltı yapmak için teknoloji transferi yapmasını da içeriyor.
Dışişleri Bakanlığı görevine bu hafta başlayan Truss, İngiltere'nin çıkarlarını koruma konusunda "inatçı" olmaya devam edeceğini belirtti.
Sunday Telegraph gazetesine konuyla ilgili bir makale yazan Truss, bu anlaşma ile İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesi istikrarına verdiği önemi gösterdiğini söyledi:
"Özgürlüklerin korunması gerekir bu yüzden dünyanın dört bir yanında güçlü güvenlik bağları kuruyoruz.
"Bu sadece kavramsal bir dış politika değil aynı zamanda benzer görüşlere sahip ülkelerle ortaklıklar yapıp, ortak değerler ve ortak çıkarlar üzerine koalisyonlar kurarak, İngiltere ve ötesindeki insanlara hizmet etmektir."
Truss bu anlaşmanın İngiltere'nin güvenliğini artırdığını, ülkedeki fabrikalar ve tersanelerde yüzlerce uzmanlık gerektiren iş imkanı yaratabileceğini de ekledi.
Bu anlaşma sonucunda, Avustralya ile yapmış olduğu denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa ile eleştirilerine devam ediyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tarihlerinde ilk defa ABD'deki büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlattı ve "Bu iki ülke arasındaki krizin boyutunu gösteriyor" dedi.
İngiltere'deki büyükelçilerini çağırmaya gerek duymadıklarını, çünkü İngiltere'nin "her zaman fırsatçı olduğunu" belirten Le Drian "Bütün bu hikayede İngiltere'ye düşen rol yancılık gibi olmuş" diye konuştu.
Bakan Le Drian, ABD ve Avustralya'yı yalancılıkla suçladı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise ülkesinin çıkarlarını savunduğunu söyledi.
Morrison, Fransa ile 2016'da imzalanan ve 37 milyar dolar karşılığında 12 geleneksel denizaltı inşasını öngören anlaşmanın Avustralya'nın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını ve Fransa'nın da bunu bilmesi gerektiğini belirtti.
Morrison "Tabii ki bu Fransız hükümeti için büyük bir hayal kırıklığı, bunu anlıyorum" dedi ve ekledi:
"Fakat aynı zamanda Avustralya'nın her bağımsız ulus gibi kendi ulusal çıkarlarına uygun karar almaya hakkı vardır."
Bazı uzmanlar da anlaşmanın Çin'i provoke edeceği ve bölgedeki savaş riskini artırdığı görüşünde.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, anlaşmayla ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer teknoloji desteği vermesinin "büyük bir sorumsuzluk" olduğunu söylemişti.
Avustralya bu anlaşma ile nükleer denizaltıya sahip yedinci ülke olacak.
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AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu/aukus-pakti-ingiltere-disisleri-bakani-truss-fransa-ve-cin-in-elestirdigi-anlasmayi-savundu-3196083
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