Boris Johnson'dan AUKUS açıklaması

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Fransa, pazartesi günü, "Avustralya'nın Fransa'dan denizaltı alımını iptal ederek ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusundaki anlaşması (AUKUS)" ortaklığı haberlerine tepki göstermişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ortaklığın Fransa ile ilişkilere nasıl yansıyacağı sorularını ve bu konudaki tartışmaları küçümsedi.

Johnson, "Fransa ile ilişkimiz, Fransa ile askerî ilişkimiz kaya kadar sert/sağlam" diyerek iki ülke arasındaki sarsılmaz ilişkiye dikkat çekti.

Mali'de teröristlere karşı ortak operasyon yürüttüğümüz Sahel'de veya şu anda en büyük NATO operasyonunu yürüttüğümüz Estonya'da olsun, Fransızlarla omuz omuza duruyoruz." açıklamasında bulundu.

Anlaşma, “bölgesel barış ve istikrara ciddi zarar vereceğini” söyleyen Çin’i de kızdırmıştı.

Öte yandan Boris Johnson, eleştirilere, ortaklığın yalnızca ABD ve Avustralya ile olan yakın ilişkiyi” yansıttığını ve hiçbir güce karşı yapılmadığını söylemişti.