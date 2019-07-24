Augsburg Galatasaray maçı ne zaman? Augsburg Galatasaray maçı hangi kanalda? soruları Galatasaray'ı hazırlık döneminde yakından takip edenler tarafından soruluyor. Galatasaray, bu kez Almanya'nın önemli takımlarından Augsburg ile hazırlık maçına çıkacak. Augsburg Galatasaray maçına dair detaylar haberimizde.

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg Galatasaray maçı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yani yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak.

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg Galatasaray hazırlık maçı D Smart'ta canlı yayınla ekranlarda olacak.