Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'a 1-0 yenildi.

Ligdeki son üç maçından beraberlikle ayrılan son şampiyon Bayern Münih, 7. hafta mücadelesinde Augsburg'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın 59. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih'in en az bir gol attığı 87 maçlık Bundesliga rekoru serisi de sona erdi.