Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görev yapacak öğretmenlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı ve öğretmenlerin alacağı ücret bilgisini yayınladı...

AUGİS ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL