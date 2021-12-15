AÖF sınavlarının başlamasıyla beraber hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de AUGİS ücretleri oldu. Yurt genelinde merakla araştırılan AUGİS 2021 ücretleri ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

AUGİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL olarak belirlendi.

GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor.