Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Müzik

Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 8 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek konserde onursal konuk şefi Sascha Goetzel yönetiminde başarılı viyolonsel sanatçısı Gautier Capuçon’a eşlik ederken Borusan Müzik Evi, 10 Aralık Cumartesi günü 34. Nova Muzak serisi kapsamında Giant Swan’i konuk edecek.

Giriş: 06.12.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da


21. yüzyılın viyolonsel elçisi Gautier Capuçon, BİFO’nun konuğu olarak çok sevdiği İstanbul’a geliyor. Borusan İstanbul Filarmoni, Chicago Senfoni, Münih Filarmoni ve Stockholm Kraliyet Filarmoni’nin ortak siparişi ile yazılan ve ilk kez Ocak ayında Münih’te seslendirilen Lera Auerbach’ın “Diary of a Madman” (Bir Delinin Anı Defteri) başlıklı yapıtının Türkiye prömiyeri, 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Sascha Goetzel
Sascha Goetzel

Bu heyecan verici akşamda BİFO, onursal konuk şefi Sascha Goetzel yönetiminde müzik tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olan Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini yapıtını seslendirecek.

34. Nova Muzak serisinde Giant Swan, Borusan Müzik Evi’ne geliyor

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle müzik hayatımıza yeni bir soluk kazandıran Nova Muzak serisi, serüvenine bu yıl da devam ediyor. Son yıllarda yeraltı elektronik müzik/tekno dünyasında canlı performanslarıyla büyük beğeni kazanan Bristol’lü ikili Giant Swan, 34. Nova Muzak serisi kapsamında 10 Aralık saat 21.00’de Cumartesi günü Borusan Müzik Evi sahnesinde yer alacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TOKİ kura takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara...
TOKİ kura takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara...
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 22 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 22 gözaltı
Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
Hilal 14 yaşındaydı! 40 dakika kalp masajı yapıldı! Büyük acı!
Hilal 14 yaşındaydı! 40 dakika kalp masajı yapıldı! Büyük acı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.