Audi, İsviçreli Formula 1 organizasyonu Sauber'le anlaşma sağladı! 26 Ağustos'ta, 2026'da Formula 1'de yer alacağını duyuran Audi, Sauber Grup'la el sıkıştı.

Almanya'nın Neuburg kentindeki merkezinde 120'den fazla kişinin güç ünitesi üzerinde çalıştığı belirtildi. Sauber yarış aracını üretecek ve yarış operasyonlarının yürütülmesinden de sorumlu olacak.