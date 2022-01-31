Audi şarj merkezi konseptini tanıttı

HABERTURK.COM

Alman otomobil üreticisi Audi, şarj altyapılarındaki çözümlere farklı bir konspetle dahil oldu. Konsept projenin, gelecek dönemlerde kentsel alanlarda hızlı şarjı mümkün kılacak bir altyapının test süreci olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Audi şarj merkezinin temelinde küp şeklindeki esnek konteynerlar yer alıyor. Birkaç gün gibi kısa bir sürede, belirlenen alanlarda monte ve demonte edilebilen küplerden oluşan istasyondaki her ünitede iki hızlı şarj alanı bulunuyor.

Elektrikli otomobillerden çıkarılan kullanılmış ve işlenmiş lityum iyon pilleri, ikinci ömürlerinde enerji depolama sistemlerinde kullanan bir projeyi de hayata geçiren Audi, bu çalışmasını istasyonda da uyguluyor.

Enerji depolama çözümü sayesinde Alman şirketin, zaman alıcı prosedürler gerektiren, yüksek voltajlı güç hatları ve pahalı trafolara ihtiyaç duymaksızın, elektrik şebekesinin yeterli olmadığı durumlarda hızlı şarj altyapısına destek olmayı hedeflediği kaydedildi.

GÜNDE 80 ARAÇ ŞARJ EDEBİLİYOR

Almanya'nın Nürnberg kentinde hizmete giren Audi şarj merkezinin, ortalama 2.45 MWh‘lık ara depolama kapasitesi sayesinde, düşük voltajlı şebeke elektriğinden 200 kW'lık bir yeşil güç bağlantısına ihtiyaç duyduğu belirtildi. 200 kW'nin depolama modüllerini sürekli doldurmak için yeterli olduğu açıklandı.

Ayrıca, istasyonun çatısında yer alan güneş panellerinin de ek 30 kW'a kadar yeşil enerji sağladığı belirtiliyor.

Elektrikli araçların istasyondaki altı şarj noktasında 320 kW'a kadar güçle şarj edebildiği aktarılırken, istasyonun günde ortalama 80 araca şarj hizmete verebildiği de edinilen bilgiler arasında.

İstasyonun çalışma prensibine örnek olarak da Audi e-tron GT veriliyor: 270 kW'a kadar şarj kapasitesine sahip bu dört kapılı Coupé, yaklaşık beş dakika içinde 100 kilometre menzil için yeterli enerjiyi şarj edebiliyor. Yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar bir şarj yaklaşık 23 dakika sürüyor.