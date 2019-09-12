Hafta başında kapılarını açan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, özellikle elektrikli modeller büyük ilgi uyandırdı. Söz konusu modellerin bir çoğu seri üretime hazır hali ile sergilenirken, markaların gelecek vizyonlarını yansıtan konseptlerde dikkat çekti.

Bunlardan, Audi'nin tanıttığı AI: TRAIL isimli konsept otomobil, off-road özelliklerini elektrik motoru ve yapay zeka destekli sürüş sistemi ile birleştiriyor.

Fuarda sergilediği 30 modelin 17’sini ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunan markanın konsept otomobilinin, yarı otonom sürüşe izin verdiği açıklanıyor.

Dört tekerleğinde dört elektrik motoru bulunan AI:TRAIL'in, böylece Audi’nin quattro dört teker çekiş sisteminin geleceğine ışık tuttuğu belirtiliyor.

Arazide birçok sürüş asistanı sistemiyle sürücüsüne yardımcı olan otomobil, yolda ise 4’üncü seviyede otonom sürüş sunuyor. Dört kişilik oturma düzeni sunan AI:TRAIL, çelik, alüminyum ve karbon fiberden oluşan gövdeden oluşuyor.

Otomobilin toplam ağırlığı ise, piller dahil bin 750 kilogram olarak açıklanıyor.

MENZİLİ 500 KİLOMETRE

Markadan yapılan açıklamada, arazi ve yol şartlarında lityum iyon pilleri 400-500 kilometre aralığında menzil sunan AI:TRAIL'in, arazi şartlarında ise bu değerin 250 kilometreye inebildiğini vurguluyor.

4.15 metre uzunluğundaki AI TRAIL, yerden 34 santimetre yüksekliğinde. 22 inçlik tekerlekleri ile 50 cm'lik sulardan geçebilen elektrikli arazi aracı, 429 beygir gücündeki motorundan, 1000 Nm tork üretiyor.