AÜ'den tiyatroya büyük destek

20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaptığı çalışmalar ve düzenlediği organizasyonlarla sanatın birçok dalına destek veren Anadolu Üniversitesi, son yıllarda tiyatroya olan ilginin artmasıyla yeni bir girişimde daha bulunarak Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı başkanlığında Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ni düzenleme kararı aldı. Bu yıl 18 Ekim - 9 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan festival, zengin içerikli programlar ve usta isimlerin sahnelediği oyunlarla üniversitenin öğrencilerini tiyatroyla buluşturacak.
ÜNLÜ OYUNCULARIN KAPALI GİŞE OYUNLARI
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yapılan basın toplantısında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; "Hem Eskişehir halkı, hem öğrencilerimiz ve hocalarımız Şener Şen, Erdal Beşikçioğlu, Mert Fırat, Ozan Güven, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, Tuba Ünsal, Zerrin Tekindor gibi ustalarla birlikte olacak. Biz bu projeyle yaygın tiyatro eğitimi anlayışı ve çağdaş tiyatronun gereksinimleri arasında bir değerlendirme yapma, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programında bu gereksinimlerin karşılığını aramak ve durum tespitinde bulunma, oyunculuk eğitiminde güncel gereksinimlere yönelik değerlendirme yapma, elde edilen veriler doğrultusunda yeni ders içeriği geliştirmek ve programı yenileme üzerine veri toplama, gelecek projeler için potansiyel işbirlikleri sağlamayı amaçladık" dedi.
7'Sİ YERLİ 3 YABANCI 10 OYUN
Yaygın tiyatro eğitimi anlayışı ile çağdaş tiyatronun gereksinimlerini arasında bir değerlendirme yaparak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programını belirleme amacıyla düzenlenecek olan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 7'si yerli, 3'ü yabancı oyun olmak üzere 10 tiyatro eseri sahnelenecek.
ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLER
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nin zengin içerikli programlarından biri de atölye çalışması olacak. 7'si yabancı, 3'ü Türk olmak üzere alanında uzman 10 kişinin düzenleyeceği 10 atölye çalışması festivalde ayrı bir heyecan katarken, yine bir diğer zengin içerikli program dahilinde gerçekleştirilecek olan 10 söyleşiyle Türk ve yabancı tiyatrocular, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.
Araştırma ve eğitime yönelik alt yapı projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek oyunlar;
18 Ekim: Arzu Tramvayı
19 Ekim: Teatro Delusio
20 Ekim: Correction
25 Ekim: Tartuffle
30 Ekim Cimri
1 Kasım: Bir Delinin Hatıra Defteri
5 Kasım: Don Kişot'um Ben
7 Kasım: Joseph K.
8 Kasım: Zengin Mutfağı
9 Kasım: Kürk Mantolu Madonna
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