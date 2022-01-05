Her hafta Çarşamba akşamları ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman bu hafta yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak. Televizyon izleyicileri ATV yayın akışını araştırıyor. Peki, ATV'de bu akşam neler var? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak ATV yayın akışı...