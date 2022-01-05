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ATV yayın akışı bugün! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ocak ATV yayın akışı

ATV yayın akışı bugün! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bugünkü ATV yayın akışı merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmesi sebebiyle ATV yayın akışı araştırılıyor. Peki bugün ATV'de neler var? İşte 5 Ocak ATV yayın akışı bugün

05.01.2022 - 16:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Her hafta Çarşamba akşamları ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman bu hafta yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak. Televizyon izleyicileri ATV yayın akışını araştırıyor. Peki, ATV'de bu akşam neler var? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak ATV yayın akışı...

  • KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? 

    Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi belli olunca habere eklenecek.

  • ATV YAYIN AKIŞI 

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    19:45 Süper Kupa'ya Doğru

    20:45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa

    22:50 Kupa Töreni

    23:50 Gizli Sayılar TV'de İlk - Yabancı Sinema

    02:15 Gizli Sayılar - Yabancı Sinema

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