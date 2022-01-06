Her hafta perşembe akşamları ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak. Televizyon izleyicileri ATV yayın akışını araştırıyor. Peki, ATV'de bu akşam neler var? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Ocak ATV yayın akışı...