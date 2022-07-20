ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Faili bilinmeyen olayların çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yeni sezonu heyecan içinde bekleyen izleyiciler Her sabah saat 10.00'da yayınlanan programın yeni sezon tarihine ilişkin aramalar yapıyor. Peki, "Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

24 Haziran 2022 tarihinde bir sezonu daha başarıyla bitiren Gazeteci Müge Anlı, sezon finali ardından ekibi ile birlikte geride bıraktıkları sezonda büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Beklenen yeni sezon için kesin tarih verilmedi. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçen senelerde Eylül ayında başlamıştı.