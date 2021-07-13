Attila Szalai kampa katıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan Milli Takımı'ndan dönen Attila Szalai de katıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hafta sonu olduğu gibi antrenmana yine yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli 500'e yakın taraftar, takımlarına meşale ve tezahüratlarla destek oldu.

Mesafe nedeniyle sahaya uzak kalan taraftarlar, daha sonra antrenman sahasının tribünlerine alındı.

SZALAI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Szalai'nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.