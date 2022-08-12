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Szalai, maçtan sonra Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugünkü hedeflerinin tur atlamak olduğunu, buraya da kazanmak için geldiklerini belirten Szalai, "Ama maalesef beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu. Tur atladığımız için mutlu olduğumu söyleyebilirim ama bizler açısından kolay bir maç olmadığını da eklemeliyim. Rakip zaman zaman maç içerisinde bizlere zorluklar çıkardı ama maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi günü oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Defans oyuncularının ve yeni katılan diğer oyuncuların gayet iyi oyuncular olduğunu aktaran Attila Szalai, "Aynı zamanda karakterli oyuncular. Bizler de aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece defans anlamında değil bence ofans anlamında da geliştirmemiz gereken noktalar var. Teknik ekip ve hocamız bizi bu noktada hazırlıyor. Bizler de sıkı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem hocanın sistemine hem de birlikte oynamaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Bana göre iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.