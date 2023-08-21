Attila Szalai'den Fenerbahçe açıklaması

REKLAM advertisement1

Fenerbahçe'den ayrılarak 12.3 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Macaristan'da 'M4 Sport' adlı haber sitesine röportaj verdi.

Hoffenheim'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Szalai, "Fenerbahçe'de harika 2.5 yıl geçirdim ve gerçekten ailenin bir parçası oldum. Çok fazla tecrübe kazandım. Hoffenheim'da olduğum için mutluyum ve başarılı olmak için tüm gücümle çalışıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK ŞEY KAZANDIM"

Transfer sürecini anlatan Szalai, Fenerbahçe Kulübü'ne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimi bilinçli bir şekilde inşa ettim ve fırsat geldiğinde bundan faydalanmak istedim. Bundesliga'da olduğum için çok mutluyum. Transfer söylentilerini iyi idare edebildiğimi düşünüyorum ve gelecekte de böyle olacağına eminim. Bu yaz somut olarak Hoffenheim'ın teklifi bana ulaştı. İki kulübün hızlı bir şekilde anlaşmasına sevindim. Görüşmeler sorunsuz geçti. Bunun için Fenerbahçe'ye teşekkür etmeliyim. Çünkü çok şey kazandım ve gerçekten olgun bir futbolcu oldum. Veda etmek kolay olmadı. Bu değişikliğin her anlamda olumlu olduğunu düşünüyorum." "AVRUPA KUPALARINA KATILMAK İSTİYORUZ"

Kulüp ve milli takımdaki hedeflerinden de bahseden 25 yaşındaki oyuncu, "Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde birçok hedefim var. Milli takımla Dünya Kupası'na katılmak ve Hoffenheim'da istikrarlı bir oyuncu olmak istiyorum. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Başaracağımızdan eminim." şeklinde konuştu.