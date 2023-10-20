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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Attila Szalai, Bundesliga'ya alışamadı - Fenerbahçe Haberleri

        Attila Szalai, Bundesliga'ya alışamadı

        Attila Szalai, Fenerbahçe'deki başarısını Bundesliga'ya taşıyamadı. Macar futbolcu, Hoffenheim'da bu sezon ligde sadece 2 maçta forma giyebildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:01
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          Attila Szalai Almanya'ya alışamadı. Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Macar futbolcu, forma yarışında geride kaldı.

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          Bundesliga ekibinin 12 milyon 300 bin avro bonservis ödeyerek transfer ettiği stoper, yeni takımında beklentileri henüz karşılayamadı.

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          Szalai'nin Almanya kariyeri, sezonun ilk haftasında Freiburg karşısında kendi kalesine attığı golle şanssız başladı. Bu maçın devre arasında oyundan çıkan 25 yaşındaki stoper, ikinci hafta Heidenheim müsabakasını kulübede tamamladı.

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          Bir sonraki hafta Wolfsburg'u 3-1 yendikleri karşılaşmada 90 dakika sahada kalan savunma oyuncusu bir daha şans bulamadı.

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          Attila Szalai, takımının 3 galibiyet 1 beraberlik aldığı Köln, Union Berlin, Borussia Dortmund ve Werder Bremen maçlarında yedek oturdu.

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          Eski Fenerbahçeli futbolcu, forma giymediği 5 maçta Hoffenheim'in 4 galibiyet alması Szalai'nin yakın zamanda şans bulma olasılığını azalttı.

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          Alman basını da Macar savunma oyuncusunun Ocak ayında sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanacağını yazdı.

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          Deneyimli stoper, Hoffenheim'de gözden düşmesine rağmen milli takımın değişmez oyuncusu olmayı sürdürdü.

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          Attila Szalai, Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Sırbistan ve Litvanya maçlarında 90 dakika forma giydi.

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