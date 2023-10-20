Attila Szalai, Bundesliga'ya alışamadı

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Attila Szalai Almanya'ya alışamadı. Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Macar futbolcu, forma yarışında geride kaldı.

Bundesliga ekibinin 12 milyon 300 bin avro bonservis ödeyerek transfer ettiği stoper, yeni takımında beklentileri henüz karşılayamadı.

Szalai'nin Almanya kariyeri, sezonun ilk haftasında Freiburg karşısında kendi kalesine attığı golle şanssız başladı. Bu maçın devre arasında oyundan çıkan 25 yaşındaki stoper, ikinci hafta Heidenheim müsabakasını kulübede tamamladı.

Bir sonraki hafta Wolfsburg'u 3-1 yendikleri karşılaşmada 90 dakika sahada kalan savunma oyuncusu bir daha şans bulamadı. Attila Szalai, takımının 3 galibiyet 1 beraberlik aldığı Köln, Union Berlin, Borussia Dortmund ve Werder Bremen maçlarında yedek oturdu. REKLAM Eski Fenerbahçeli futbolcu, forma giymediği 5 maçta Hoffenheim'in 4 galibiyet alması Szalai'nin yakın zamanda şans bulma olasılığını azalttı. Alman basını da Macar savunma oyuncusunun Ocak ayında sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanacağını yazdı. Deneyimli stoper, Hoffenheim'de gözden düşmesine rağmen milli takımın değişmez oyuncusu olmayı sürdürdü. Attila Szalai, Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Sırbistan ve Litvanya maçlarında 90 dakika forma giydi.