Attamah Beşiktaş maçında yok

Süper Ligin 16.haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor’da Attamah forma giyemeyeceği öğrenildi. Ağrılarından ötürü Gençlerbirliği maçında da oynayamayan Joseph Attamah’ın tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Miguel Lopes’in durumu ise maç saatinde belli olacak.