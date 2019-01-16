İki sezondur Medipol Başakşehir'de forma giyen Ganalı futbolcu bu sezon kadroda çok şans bulamadı. Manuel Da Costa'nın sakatlığını atlatması ve etkileyici performansı Attamah'ı yedekte bıraktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Fulham, savunmasını güçlendirmek için bir stoper almak istiyor. İddiaya göre; İngilizler, bu sezon sadece 5 maçta görev alan oyuncuya talip oldu. Başakşehir, Fulham'ın teklifini reddetti ve oyuncunun satılık olmadığı belirtildi.

Geçen sene oynadığı futbol ve istikrarıyla futbol otoriteleri tarafından beğenilen Attamah, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın planları arasında yer almadı.