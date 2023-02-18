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Atsu'nun cenazesi İstanbul'a getirildi

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun cenazesi İstanbul'a getirildi

Giriş: 18.02.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Atsu'nun cenazesi İstanbul'a getirildi
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi Adana'dan İstanbul'a getirildi.

Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yolları'nın ait uçak saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Atsu'nun cenazesinin ülkesi Gana'ya gönderileceği bildirildi.

ATSU'NUN KARİYERİ

10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı.

Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013'te İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi.

2017'de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021'e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı.

Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed'de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor'a transfer oldu.

Uzun yıllar Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.

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